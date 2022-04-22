На паркинг нет льготы по налогу на имущество

Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-21/4762@ от 19.04.2022.
Вместе с тем отдельные льготы по налогу на имущество устанавливают местные власти.
Поэтому с предложениями по поводу льгот на паркинг следует направлять им, отметили налоговики.
Паркинг или автостоянка – это не гараж и не машино-место. Такой объект не описан в НК особым образом. Значит, никаких льгот и вычетов по нему нет.
Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-21/4762@ от 19.04.2022.
Вместе с тем отдельные льготы по налогу на имущество устанавливают местные власти.
Поэтому с предложениями по поводу льгот на паркинг следует направлять им, отметили налоговики.