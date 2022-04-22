Налог на имущество

На паркинг нет льготы по налогу на имущество

Паркинг или автостоянка – это не гараж и не машино-место. Такой объект не описан в НК особым образом. Значит, никаких льгот и вычетов по нему нет.

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Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-21/4762@ от 19.04.2022.

Вместе с тем отдельные льготы по налогу на имущество устанавливают местные власти.

Поэтому с предложениями по поводу льгот на паркинг следует направлять им, отметили налоговики.

 

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