Налоговые проверки

🙉 Налоговики требуют документы компании от рядового сотрудника, у которого их нет

То, что налоговики запрашивают у компаний множество документов по сделке с конкретным поставщиком, – дело обычное. Но иногда такие требования приходят не компании-покупателю, а ее рядовым сотрудникам.

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Такой историей поделилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Требование из ИФНС на свое имя получила бухгалтер компании как физическое лицо. При этом она даже не главный бухгалтер, а рядовой.

Налоговики привели целый перечень документов, которые женщина должна была им предоставить. В их числе счета-фактуры, договоры, акты сверки.

Но эти документы хранятся в компании, а не дома у бухгалтера.

Обескураженная таким нелепым требованием, женщина его просто проигнорировала. А зря. Дело было еще в прошлом году. А недавно бухгалтер получила новое сообщение из ИФНС — о штрафе в 1 000 рублей.

Увы, на требование надо было ответить.

Как поясняет эксперт, формально налоговики могут запрашивать информацию и документы даже у физлиц. Другое дело, что этими документами физлицо может не располагать...

 

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