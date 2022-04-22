🙉 Налоговики требуют документы компании от рядового сотрудника, у которого их нет

Такой историей поделилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Требование из ИФНС на свое имя получила бухгалтер компании как физическое лицо. При этом она даже не главный бухгалтер, а рядовой.

Налоговики привели целый перечень документов, которые женщина должна была им предоставить. В их числе счета-фактуры, договоры, акты сверки. Но эти документы хранятся в компании, а не дома у бухгалтера.

Обескураженная таким нелепым требованием, женщина его просто проигнорировала. А зря. Дело было еще в прошлом году. А недавно бухгалтер получила новое сообщение из ИФНС — о штрафе в 1 000 рублей.

Увы, на требование надо было ответить.

Как поясняет эксперт, формально налоговики могут запрашивать информацию и документы даже у физлиц. Другое дело, что этими документами физлицо может не располагать...