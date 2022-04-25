Коррупционерам запретят работать в госкомпаниях

Законопроект с такими поправками в ТК разрабатывает Минтруд.
Перечень случаев, когда будет такой запрет, установит правительство.
Аналогичные поправки внесут и в другие законы.
Тексты проектов пока не опубликованы.
Люди, которые были уволены, в том числе с госслужбы, за несоблюдение запретов по коррупции, не смогут временно занимать должности в госкомпаниях и фондах (ФСС, ПФР, ФОМС).
Законопроект с такими поправками в ТК разрабатывает Минтруд.
Перечень случаев, когда будет такой запрет, установит правительство.
Аналогичные поправки внесут и в другие законы.
Тексты проектов пока не опубликованы.