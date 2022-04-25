Трудовое право

Коррупционерам запретят работать в госкомпаниях

Люди, которые были уволены, в том числе с госслужбы, за несоблюдение запретов по коррупции, не смогут временно занимать должности в госкомпаниях и фондах (ФСС, ПФР, ФОМС).

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Законопроект с такими поправками в ТК разрабатывает Минтруд.

Перечень случаев, когда будет такой запрет, установит правительство.

Аналогичные поправки внесут и в другие законы.

Тексты проектов пока не опубликованы.

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