Номенклатура в авансовый счет-фактуру в 1С идет из счета или договора

Вопросом задалась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Программа выдает надпись о предварительной оплате без уточнения номенклатуры.

Эксперты Екатерина Дьяченко и Анжелика Кузнецоваподсказали, откуда 1С должна брать данные для проставления их в авансовый счет-фактуру.

1 вариант — из счета на оплату.

Если в выписке счет заполнен, то и в счете-фактуре будет прописано наименование.

2 вариант — из договора.

В договоре есть поле «обобщенное наименование товаров для счета-фактуры на аванс».

Разъяснения по поводу указания номенклатуры в авансовом счете-фактуре дал Минфин в письме № 03-07-09/73118 от 09.09.2021.

При получении предоплаты ориентироваться надо на договор. Если сначала поступил аванс, и только потом клиент подал заявку с перечнем товаров, в счете-фактуре можно указать обобщенное название товаров.

Обобщенное наименование уместно и в случае предоплаты за товары, облагаемые по разным ставкам (20 % и 10 %).

В этом случае в счете-фактуре будет указано обобщенное наименование и ставка 20/120.