До 4 мая бизнесу надо уплатить авансовые платежи по трем налогам

Срок уплаты этих налогов за 2021 года истек 1 марта 2022 года.

Авансовые платежи надо платить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

С учетом переноса из-за выходных дней сроки такие:

за 1 квартал 2022 года – 4 мая 2022 года;

за 2 квартал – 1 августа 2022 года;

за 3 квартал 2022 года – 31 октября 2022 года.

В случае неуплаты налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени.

По транспортному земельному компании декларации не сдают, но авансовые платежи и налог платят самостоятельно. Не надо ждать, когда налоговики пришлют уведомление. Об этом, в частности, сообщает ФНС в письме № БС-2-21/1633@ от 19.11.2021.

Аналогично и с имущественным налогом, который считают от кадастровой стоимости.