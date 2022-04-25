2-НДФЛ

Получить справку о доходах из ФСС теперь можно за 2 минуты

Теперь получить справку о выплаченных больничных из ФСС или о доходах (бывшая 2-НДФЛ) можно в личном кабинете на портале ФСС.

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Данные подгружаются в режиме онлайн из систем ФСС.

Получить справки о выплаченных пособиях и 2-НДФЛ теперь можно всего за 2 минуты, сообщает ФСС.

Алгоритм такой:

1. Войдите в Личный кабинет (вход по учетной записи на портале госуслуг) — «Кабинет получателя услуг»;

2. Выберите раздел «Заказ электронных справок»;

3. Создайте «новый запрос в Фонд» (выберите нужный регион, тип справки и за какой период она нужна (возможно заказать справку сразу «по всем РО ФСС»);

4. Нажмите «отправить».

Через 2 минуты справка будет сформирована и появится в Вашем личном кабинете.

Справка подписана электронной подписью.

 

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