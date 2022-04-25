Получить справку о доходах из ФСС теперь можно за 2 минуты

Данные подгружаются в режиме онлайн из систем ФСС.

Получить справки о выплаченных пособиях и 2-НДФЛ теперь можно всего за 2 минуты, сообщает ФСС.

Алгоритм такой: 1. Войдите в Личный кабинет (вход по учетной записи на портале госуслуг) — «Кабинет получателя услуг»; 2. Выберите раздел «Заказ электронных справок»; 3. Создайте «новый запрос в Фонд» (выберите нужный регион, тип справки и за какой период она нужна (возможно заказать справку сразу «по всем РО ФСС»); 4. Нажмите «отправить».

Через 2 минуты справка будет сформирована и появится в Вашем личном кабинете.

Справка подписана электронной подписью.