🔥 Срок уплаты страховых взносов перенесут на 1 год

Отсрочка будет на 1 год. Но дадут ее не всем.
Путин озвучил сферы:
- экспортеры;
- финансовая сфера;
- оптовая торговля;
- организаций бюджетного сектора.
Точный перечень отраслей утвердит Правительство.
Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит 2 квартал 2022 года, а для производственных предприятий — еще и 3 квартал 2022 года.
Мера поддержки затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. Она сохранит у бизнеса около 1,1 трлн рублей во 2 квартале и еще 0,5 трлн рублей в 3 квартале.
Платить взносы за 2 и 3 квартал 2022 года надо будет в мае 2023 года.
Более того, для организаций производственного сектора в отношении выплат за 3 квартал могут ввести дополнительные преференции.