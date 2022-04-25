🔥 Срок уплаты страховых взносов перенесут на 1 год

Отсрочка будет на 1 год. Но дадут ее не всем.

Путин озвучил сферы: экспортеры;

финансовая сфера;

оптовая торговля;

организаций бюджетного сектора.

Точный перечень отраслей утвердит Правительство.

Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит 2 квартал 2022 года, а для производственных предприятий — еще и 3 квартал 2022 года.

Мера поддержки затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. Она сохранит у бизнеса около 1,1 трлн рублей во 2 квартале и еще 0,5 трлн рублей в 3 квартале.

Платить взносы за 2 и 3 квартал 2022 года надо будет в мае 2023 года.

Более того, для организаций производственного сектора в отношении выплат за 3 квартал могут ввести дополнительные преференции.