Инвестдайджест. Индекс МосБиржи продолжил падение, рубль может стабилизироваться

📊 По итогам понедельника индекс МосБиржи снизился на 2,06%.

🇷🇺 Рубль вчера сумел закрепиться на уровне 73 за доллар. По всей видимости, экспортёры достаточно активно продавали иностранную валюту в последний день выплат НДПИ, объём которых аналитики SberCIB Investment Research оценивают в 1,3 трлн руб. Во вторник рубль может удержаться около 73 за доллар.

🛢 В понедельник «Брент» дешевела из-за опасений, что карантины в Китае негативно скажутся на спросе на нефть, но затем котировки быстро восстановились до $103 за баррель — появились новости о том, что ЕС готовит санкции в отношении нефтяного импорта из России. По мнению аналитиков, сегодня до конца дня цены, скорее всего, стабилизируются около $103 за баррель. Помимо ситуации с коронавирусом в Китае, на нефтяные котировки давит укрепление доллара.

💼 В понедельник инвесторы на рынке ОФЗ фиксировали прибыль, и бумаги продолжили дешеветь. Доходности выросли на 10–20 б. п. Некоторое давление на рынок может сохраниться и во вторник, особенно если рубль начнёт отступать от достигнутых позиций.

По материалам канала СберИнвестиции