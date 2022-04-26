Вышли исправительные патчи для 1С-ЭДО. Это нужно для тех, у кого проблемы из-за DDos

С 21 апреля продолжаются мощные DDoS-атаки на интернет-ресурсы и сервисы 1C. Стабильно работать в 1С-ЭДО помогут специальные патчи.
Специалисты 1С принимают меры для обеспечения работоспособности сервисов и поддержки пользователей.
Тем пользователям, кто в эти дни сталкивается с проблемами доставки электронный документов в сервисе 1С-ЭДО, установка исправительного патча для Библиотеки электронных документов (БЭД) поможет возобновить корректную работу сервиса 1С-ЭДО.
Патчи выпущены для следующих редакций:
- БЭД 1.9.4
- БЭД 1.9.3
- БЭД 1.8
- БЭД 1.7.2.54
Версию БЭД, которая используется в вашей конфигурации, можно увидеть в форме «Текущие дела ЭДО2» в правом нижнем углу.
Инструкция по установке патча в приложенном файле.
Для БЭД 1.1 выпущено локальное исправление. Получить его можно обратившись в техническую поддержку сервиса 1С-ЭДО (телефон: