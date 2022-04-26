Экономика России

Против 1С ввели санкции в Польше

Также под санкции попали Wildberries, Faberlic, «Лаборатория Касперского», КамАЗ и другие компании.

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Основатель «1С» Борис Нуралиев тоже в польском санкционном списке. 

Wildberries и ее владелец Татьяна Бакальчук попали под польские санкции, как сообщает vc.ru, из-за связи с ВТБ, продажи российской военной формы и антиукраинской литературы. WB работала в Польше с 2020 года.

Все деньги и другие ресурсы маркетплейса замораживают уже с 26 апреля.

Кроме 1С и WB, под санкции попали компании «Лаборатория Касперского», польское подразделение Faberlic, «Газпром», «Новатэк», польская структура «Спортмастера».

А еще совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, гендиректор Kaspersky Евгений Касперский , глава «Роснефти» Игорь Сечин и другие.

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