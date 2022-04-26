Для сдачи отчетов за ИП нужна нотариальная доверенность или ее нотариальная копия

Представитель ИП должен иметь доверенность:
- нотариально удостоверенную;
- приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством;
- в форме электронного документа, подписанного ЭЦП доверителя.
Представитель должен представить налоговикам оригинал доверенности либо надлежащим образом заверенную в установленном порядке копию такой доверенности вместе с налоговой декларацией.
Заверенная в установленном порядке — это нотариально заверенная копия.
Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-3-26/3820@ от 19.04.2022.