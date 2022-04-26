Налоговая отчетность

Для сдачи отчетов за ИП нужна нотариальная доверенность или ее нотариальная копия

Откопированная доверенность или ее скан не годятся для представления интересов ИП в налоговой инспекции.

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Представитель ИП должен иметь доверенность:

  • нотариально удостоверенную;
  • приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством;
  • в форме электронного документа, подписанного ЭЦП доверителя.

Представитель должен представить налоговикам оригинал доверенности либо надлежащим образом заверенную в установленном порядке копию такой доверенности вместе с налоговой декларацией.

Заверенная в установленном порядке — это нотариально заверенная копия.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-3-26/3820@ от 19.04.2022.

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