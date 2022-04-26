Как перевести иностранные активы с ИИС другому брокеру без потери вычета по НДФЛ: инструкция от ЦБ

По закону ИИС может быть только один, поэтому договор о ведении ИИС со старым брокером нужно прекратить в течение месяца.

У клиента есть право подать брокеру поручение на перевод активов с ИИС в любой момент, и брокер должен его исполнить.

Это должно быть именно поручение на перевод всех активов, учтенных на ИИС, от брокера к брокеру, пояснили в ЦБ.

Если вы закроете ИИС, выведете из него активы и затем откроете ИИС у другого брокера, или выведете только часть активов, право на льготу будет утрачено.