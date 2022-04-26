Налоги, взносы, пошлины

Бизнес просит власти отсрочить переход на единый налоговый счет

Крупные компании боятся не успеть наладить процессы для такого перехода к 2023 году.

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Представители «Северстали», ТМК, НЛМК, «Газпрома», РЖД и других компаний заявили о рисках слишком быстрого перехода на ЕНС.

О том, что такое единый налоговый счет, зачем он нужен и в какие сроки на него собираются перейти, на «Клерке» писали тут.

По мнению бизнеса, переход на ЕНС (и ЕНП) потребует перестроить бизнес-процессы, но это будет очень сложно из-за ухода из России иностранных разработчиков софта (например, SAP).

Кроме того, между экспериментальным режимом ЕНП и проектируемым обязательным механизмом ЕНС есть расхождения.

Все эти риски можно решить продлением пилотного периода, считают компании.

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