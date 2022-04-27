Малый бизнес

ИП и единственным учредителям ООО хотят дать отсрочку от армии

В законе могут прописать новое основание для отсрочки от армии. Давать отсрочку хотят главам КФХ, ИП и единственным учредителям ООО.

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Условие – иметь штат из как минимум 5 наемных работников. Причем такая численность должна быть как в год призыва, так и за год до этого.

Такая норма включена в законопроект, который внесли в Госдуму депутаты от партии «Новые люди».

Отсрочка от армии для владельцев субъектов МСП будет способствовать привлечению в сферу предпринимательства большего количества молодых людей, говорится в пояснительной записке. Молодые предприниматели будут развивать бизнес, сохранять рабочие места.

Аналогичные меры уже приняты для IT-специалистов.

 

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