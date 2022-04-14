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IT-компании будут оформлять отсрочку от армии для сотрудников через Госуслуги

Чтобы получить такую льготу, айтишнику надо работать в аккредитованной в реестре Минцифры компании.

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О том, как оформлять отсрочку, Минцифры рассказало в своем Телеграм-канале.

Для этого нужно проверить, соответствует ли работник условиям отсрочки, заполнить специальную форму и загрузить ее на Госуслуги.

Подать заявку на отсрочку можно будет уже с 19 апреля по 1 мая, а с 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения. Правила устанавливает постановление правительства от 28.03.2022 № 490.

Среди основных условий для сотрудников:

  • возраст от 18 до 27 лет;
  • работа по трудовому договору;
  • высшее образование по специальности, по которой предусмотрена отсрочка;
  • стаж в IT-компании не менее 1 года — либо стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.

Список аккредитованных IT-компаний, которые могут заполнять форму на отсрочку, есть на сайте Минцифры.

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