Платежные системы

Убыток Visa после ухода из России составил $35 млн. Но прибыль все равно выросла

Компания отчиталась об убытке от ухода в $35 млн. При этом чистая прибыль компании за квартал выросла на 21%, до $3,6 млрд.

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Visa отчиталась о финансовых показателях за первый квартал 2022 года. 

В течение трёх и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в $35 млн из-за деконсолидации нашей российской дочерней компании, — сказано в отчете.

Выручка от российского бизнеса за 2021 год и первый квартал 2022 года составила 4% от общей.

Visa и Mastercard приостановили работу в России 10 марта. За границей карты, которые выпущены в России, не работают. Платежи внутри страны проходят. 

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