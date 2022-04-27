Убыток Visa после ухода из России составил $35 млн. Но прибыль все равно выросла

Visa отчиталась о финансовых показателях за первый квартал 2022 года.

В течение трёх и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в $35 млн из-за деконсолидации нашей российской дочерней компании, — сказано в отчете.

Выручка от российского бизнеса за 2021 год и первый квартал 2022 года составила 4% от общей.

Visa и Mastercard приостановили работу в России 10 марта. За границей карты, которые выпущены в России, не работают. Платежи внутри страны проходят.