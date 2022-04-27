Транспортный налог

❗ При расчете транспортного налога за неполный год коэффициент округлять нельзя

Математика – точная наука. Налоговики категорически против того, чтобы деление на 12 нельзя при расчете транспортного налога переводили в десятичную дробь с округлением до 4 знаков после запятой.

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Речь идет о транспортном налоге за неполный год (когда автомобиль куплен или продан в течение года).

В этом случае надо высчитать коэффициент – отношение полных месяцев владения к числу месяцев года (12).

То есть будет дробь с делением на 12.

Переводить ее в десятичную нельзя, категорически утверждает Минфин, соглашаясь с ФНС.

Коэффициент должен быть в виде правильной простой дроби.

То есть, если компания владела автомобилем 7 месяцев, то коэффициент будет 7/12, а не 0,5833.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 25.04.2022 № 03-05-03-04/37020.

 

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