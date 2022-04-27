Проверки бизнеса на местах возьмут под особый контроль. Но пока непонятно, когда

Нужно провести большую реформу контрольно-надзорной системы и строго ограничить проверки бизнеса, уверена Матвиенко. За этим она пообещала обратиться к Мишустину.

— Они бесконтрольные, они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет. И даже дело не в нынешних реальных условиях, а в принципе. Надо поставить их на место, ограничить строго их полномочия, [определить] какие проверки и когда проводить, а не просто, когда вздумается, — заявила спикер Совфеда.

Проверяющих в итоге должно стать меньше, а проверки — проводиться строго по делу и по четким правилам. Конкретных предложений, как это сделать, пока нет.