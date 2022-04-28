Бухгалтерская отчетность

Перекроют доступ к бухотчетности компаний, попавших под санкции

В законе о бухучете прописано, что в ряде случаев доступ к данным бухотчетности некоторых организаций в ГИРБО может быть закрыт. Перечень таких случаев уже готов.

Версия для печати

Проект опубликован на федеральном портале.

Закрывать данные отчетность будут в таких случаях:

  • организация попала под иностранные санкции;
  • организация относится к оборонно-промышленному комплексу;
  • банк включен в перечень банков по ГОЗ;
  • решение об ограничении доступа принято правительством.

Закрыть и открыть доступ к отчетности можно по заявлению. В нем надо указать, за какие годы данные будут закрыты.

Отметим, что на 2022 год уже установили правила о закрытии доступа к балансам. По заявлению доступ будет закрыт к информации за все годы, начиная с 2019 года. Закрыть доступ к отчетности за отдельные годы нельзя. Или все, или ничего.

 

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить