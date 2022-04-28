Перекроют доступ к бухотчетности компаний, попавших под санкции

Проект опубликован на федеральном портале.

Закрывать данные отчетность будут в таких случаях: организация попала под иностранные санкции;

организация относится к оборонно-промышленному комплексу;

банк включен в перечень банков по ГОЗ;

решение об ограничении доступа принято правительством.

Закрыть и открыть доступ к отчетности можно по заявлению. В нем надо указать, за какие годы данные будут закрыты.

Отметим, что на 2022 год уже установили правила о закрытии доступа к балансам. По заявлению доступ будет закрыт к информации за все годы, начиная с 2019 года. Закрыть доступ к отчетности за отдельные годы нельзя. Или все, или ничего.