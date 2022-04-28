Каждый пятый главбух подрабатывает

Люди считают, что в сложной ситуации лучше всего иметь несколько источников дохода. Как говорится, хранить яйца лучше в разных корзинах.
Вот топ-профессий, обладатели которых кроме основного места работы имеют еще и подработки:
- врачи — 37 %;
- преподаватели — 33 %;
- системные администраторы — 25 %;
- медсестры — 23 %;
- главные бухгалтеры — 20 %;
- программисты — 20 %.
К подработкам нужно относиться ответственно, но при этом не отдавать им все силы, отмечают эксперты.
Источник — «Российская газета».