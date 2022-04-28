Бухгалтеры

Каждый пятый главбух подрабатывает

42 % сотрудников размышляют о возможности подработки, находятся в активном поиске или уже ее нашли, следует из данных опроса.

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Люди считают, что в сложной ситуации лучше всего иметь несколько источников дохода. Как говорится, хранить яйца лучше в разных корзинах.

Вот топ-профессий, обладатели которых кроме основного места работы имеют еще и подработки:

  • врачи — 37 %;
  • преподаватели — 33 %;
  • системные администраторы — 25 %;
  • медсестры — 23 %;
  • главные бухгалтеры — 20 %;
  • программисты — 20 %.

К подработкам нужно относиться ответственно, но при этом не отдавать им все силы, отмечают эксперты.

Источник — «Российская газета».

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