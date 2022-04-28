Реальные доходы россиян упали на 1,2%

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2022 года снизились на 1,2% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Пенсионеры стали получать на 8,3% меньше. Об этом сообщил Росстат в докладе «Социально-экономическое положение России» за март.

Реальные располагаемые — это доходы без учета обязательных платежей, но с учетом инфляции.

Такие показатели в последний раз были ровно год назад, и тогда это было связано с эффектом пандемии.

При этом по итогам 2021 года доходы увеличились на 3%.