Нельзя отказывать в приеме на работу из-за беременности

К такому вывод пришел Верховный суд. Опубликован обзор ВС от 27.04.2022 по решениям судов относительно приема на работу.

Например, женщина заполнила анкету на прием. Ей выдали направление на предварительный медосмотр, в ходе которого женщина узнала о своей беременности и сообщила об этом будущему работодателю.

В итоге в приеме ей отказали, сообщив о временном приостановлении приема кандидатов.

Но несостоявшаяся сотрудница подала в суд.

Суд указал, что последовательные действия работодателя свидетельствовали о намерении принять женщину на работу и именно факт беременности все изменил.

Гарантия о запрете отказывать в приеме женщинам по мотивам беременности распространяется и на женщин, поступающих на госслужбу.