Трудовое право

Нельзя отказывать в приеме на работу из-за беременности

Отказ в заключении трудового договора с женщиной по мотивам, связанным с беременностью – это дискриминация.

Версия для печати

К такому вывод пришел Верховный суд. Опубликован обзор ВС от 27.04.2022 по решениям судов относительно приема на работу.

Например, женщина заполнила анкету на прием. Ей выдали направление на предварительный медосмотр, в ходе которого женщина узнала о своей беременности и сообщила об этом будущему работодателю.

В итоге в приеме ей отказали, сообщив о временном приостановлении приема кандидатов.

Но несостоявшаяся сотрудница подала в суд.

Суд указал, что последовательные действия работодателя свидетельствовали о намерении принять женщину на работу и именно факт беременности все изменил.

Гарантия о запрете отказывать в приеме женщинам по мотивам беременности распространяется и на женщин, поступающих на госслужбу.

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить