Валютные проверки отменят до конца года

Проект опубликован на федеральном портале.

Мораторий не коснется проверок соблюдения новых валютных норм, введенных указами президента из-за санкций, в том числе о продаже 80 % валютной выручки.

Ранее налоговики уже объявили о приостановке проверок. Речь идет о нарушениях, предусмотренных законом «О валютном регулировании и контроле».

Это, например, выплата зарплаты иностранцам наличными, за что предусмотрен штраф от 75 % до 100 % от суммы.

Теперь этот мораторий пропишут законодательно.

Кроме того, до 1 декабря 2022 года продлят срок сдачи физлицам отчетов о движениях по зарубежным счетам.