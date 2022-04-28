Валютные операции

Валютные проверки отменят до конца года

До 31 декабря 2022 года налоговики не будут проводить проверки соблюдения валютного законодательства. Это пропишут в постановлении Правительства.

Версия для печати

Проект опубликован на федеральном портале.

Мораторий не коснется проверок соблюдения новых валютных норм, введенных указами президента из-за санкций, в том числе о продаже 80 % валютной выручки.

Ранее налоговики уже объявили о приостановке проверок. Речь идет о нарушениях, предусмотренных законом «О валютном регулировании и контроле».

Это, например, выплата зарплаты иностранцам наличными, за что предусмотрен штраф от 75 % до 100 % от суммы.

Теперь этот мораторий пропишут законодательно.

Кроме того, до 1 декабря 2022 года продлят срок сдачи физлицам отчетов о движениях по зарубежным счетам.

🆘 ШТРАФ?! ✋🏻 НЕТ!!! Если бухгалтер не разберется в ФСБУ, его могут оштрафовать на 20 000 ₽! Изучите все пять новых стандартов за один месяц.

1 мая стартует курc про все 5 новых ФСБУ с 2022 года. Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения».

При заказе до 29 апреля месяц безлимитных консультаций каждому бухгалтеру в подарок. Подробнее об акции читайте тут 👈

Подборка полезных мероприятий

Разместить