Банки снижают доходность по вкладам

Похоже, бум огромных процентов по вкладам начинает снижаться, пишут СМИ. Вот несколько примеров.
Альфа-банк понизил процент по своим валютным вкладам до 0,5–1,25%.
Газпромбанк поступил так же. Для новых клиентов максимальная доходность теперь составляет 18%. По закрытым депозитам в рублях — 14,37%.
Промсвязьбанк снизил процент по некоторым своим продуктам до 13,75%.
Совкомбанк — до 14% для промовкладов и до 15% для накопительных счетов.
В Райффайзенбанке доходность по закрытому вкладу упала на 1 п.п. — до 14%, а по валютному — до 0,1%.