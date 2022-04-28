Банки

Банки снижают доходность по вкладам

В преддверии понижения ключевой ставки на этой неделе банки один за другим изменяют ставки по вкладам.

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Похоже, бум огромных процентов по вкладам начинает снижаться, пишут СМИ. Вот несколько примеров.

Альфа-банк понизил процент по своим валютным вкладам до 0,5–1,25%.

Газпромбанк поступил так же. Для новых клиентов максимальная доходность теперь составляет 18%. По закрытым депозитам в рублях — 14,37%.

Промсвязьбанк снизил процент по некоторым своим продуктам до 13,75%.

Совкомбанк — до 14% для промовкладов и до 15% для накопительных счетов.

В Райффайзенбанке доходность по закрытому вкладу упала на 1 п.п. — до 14%, а по валютному — до 0,1%.

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