Как проходят проверки бизнеса, расскажут всем. Реестр видов контроля теперь открытый

Смотрите единый реестр видов контроля здесь 👉 https://ervk.gov.ru.
В Минэкономразвития объясняют, что теперь людям не надо шарить по ноомативке, выискивая информацию о видах контроля.
В реестре указаны все категории видов контроля:
- экология;
- социальное обслуживание;
- промышленность;
- информационные технологии;
- связь;
- медицина;
- бизнес;
- безопасность;
- сельское хозяйство;
- транспорт;
- коммунальные услуги;
- малый бизнес;
- военная промышленность;
- охрана труда;
- образование;
- космос и авиация;
- культура.
Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридические или физическое лицо, ИП, иностранные юридическое или физическое лицо) можно узнать, кто может прийти с проверкой и что проверяющие будут смотреть.
Всего на сайте доступно 100 видов контроля.