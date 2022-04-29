Проверки

Как проходят проверки бизнеса, расскажут всем. Реестр видов контроля теперь открытый

Теперь в едином реестре видов контроля доступны описания каждого вида контроля всем желающим, а не только самим контролерам, как было раньше.

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Смотрите единый реестр видов контроля здесь 👉 https://ervk.gov.ru.

В Минэкономразвития объясняют, что теперь людям не надо шарить по ноомативке, выискивая информацию о видах контроля.

В реестре указаны все категории видов контроля:

  • экология;
  • социальное обслуживание;
  • промышленность;
  • информационные технологии;
  • связь;
  • медицина;
  • бизнес;
  • безопасность;
  • сельское хозяйство;
  • транспорт;
  • коммунальные услуги;
  • малый бизнес;
  • военная промышленность;
  • охрана труда;
  • образование;
  • космос и авиация;
  • культура.

Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридические или физическое лицо, ИП, иностранные юридическое или физическое лицо) можно узнать, кто может прийти с проверкой и что проверяющие будут смотреть.

Всего на сайте доступно 100 видов контроля.

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