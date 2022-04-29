Как проходят проверки бизнеса, расскажут всем. Реестр видов контроля теперь открытый

Смотрите единый реестр видов контроля здесь 👉 https://ervk.gov.ru.

В Минэкономразвития объясняют, что теперь людям не надо шарить по ноомативке, выискивая информацию о видах контроля.

В реестре указаны все категории видов контроля:

экология;

социальное обслуживание;

промышленность;

информационные технологии;

связь;

медицина;

бизнес;

безопасность;

сельское хозяйство;

транспорт;

коммунальные услуги;

малый бизнес;

военная промышленность;

охрана труда;

образование;

космос и авиация;

культура.

Выбрав интересующий вид контроля и контролируемое лицо (юридические или физическое лицо, ИП, иностранные юридическое или физическое лицо) можно узнать, кто может прийти с проверкой и что проверяющие будут смотреть.

Всего на сайте доступно 100 видов контроля.