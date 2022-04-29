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Иностранным IT-специалистам будет проще обосноваться в России

Иностранные IT-специалисты, а также члены их семей смогут получать вид на жительство для работы в России в упрощенном порядке.

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Законопроект с такой нормой кабмин внес в Госдуму.

Речь идёт об иностранных специалистах, которые трудятся в аккредитованных IT-компаниях.

Для получения вида на жительство в нашей стране иностранным айтишникам не потребуется иметь разрешение на временное проживание.

Сейчас такое право есть у иностранцев-ВКС, и членов их семей, а также у представителей утвержденного списка востребованных профессий.

Всем остальным для получения вида на жительство нужно не менее года прожить в России на основании разрешения на временное проживание.

Также законопроект наделяет работодателей правом привлекать к работе иностранных IT-специалистов без разрешения на использование иностранных работников. Самим же специалистам предлагается дать возможность трудиться в России без соответствующего разрешения или патента.

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