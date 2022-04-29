Заявления Набиуллиной: дефолта не будет, рубль к золоту привязывать не будут

Про привязку рубля к золоту. На вопрос о возможной привязке рубля к золоту Набиуллина ответила однозначно: «Такая возможность не обсуждается».

Про дефолт. Минфин обладает всеми ресурсами, чтобы выполнять свои обязательства, поэтому ни о каком дефолте речи не идет.

Про валюту. Центробанк не собирается в ближайшее время снимать ограничения на обращение валюты. Ограничения на куплю-продажу наличной валюты физлицами действуют до сентября 2022 года. Вопрос об их отмене пока не рассматривается.

Про инфляцию. Пик годовой инфляции в России придется на конец 2022 года, на IV квартал года придется и нижняя точка спада экономики.