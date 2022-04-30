✅ Срок уплаты страховых взносов перенесли на 1 год. Постановление уже принято

Опубликовано постановление правительства № 776 от 29.04.2022.

Кроме того, отсрочку на год получили ИП по уплате фиксированных страховых взносов за 2021 год с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Отсрочку по взносам за 2 квартал дадут бизнесу с кодами ОКВЭД: 01 – 03, 08 – 18, 21 – 23, 25 – 33, 35 – 39, 41 – 43, 47, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 50 – 53, 55, 56, 58 – 63, 68 – 75, 77 – 82, 85 – 88, 90 – 98. Отсрочку по взносам за 3 квартал дадут бизнесу с кодами ОКВЭД: 01 – 03, 10 – 18, 21 – 23, 25 – 33, 41 – 43, 47, 49.3, 49.4, 50 – 52, 55, 56, 58, 59, 61 – 63.

Отсрочку получил только бизнес. Госкомпании будут платить взносы в прежние сроки. Перечень организационно-правовых форм организаций, которые не имеют права на рассрочку, есть в постановлении.