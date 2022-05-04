❗ Отсрочка на год по уплате взносов будет принудительная

Никаких заявлений для ее получения подавать не требуется.

Это значит, что даже если вы не хотите пользоваться этой льготой, ее вам все равно дадут.

Ориентироваться налоговики будут на основной ОКВЭД по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если он входит в перечни, срок уплаты автоматически перенесут на 12 месяцев.

Если уплатить взносы своевременно (в старые сроки), они целый год будут числиться в переплате.

При этом с 2023 года планируют ввести единый налоговый счет, когда налоговики сами будут распределять уплаченные бизнесом налоги и взносы.