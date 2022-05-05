По медицинской деятельности можно применять налог на прибыль 0 %

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/30784 от 11.04.2022.

Организация, которая ведет медицинскую деятельность, применяет ставку 0 % ко всей налоговой базе по всем доходам.

Но есть условие применения такой ставки (лицензия, доля профильных доходов, численность сотрудников, медперсонал с сертификатами).

Что касается доли доходов от медицинской деятельности, то она должна быть не менее 90 %.

Все, что относится к медицине, есть в перечне из постановления правительства № 917 от 10.11.2011. При этом доходы от санаторно-курортной деятельности к медицинским доходам не относятся.

Но если компания занимается как медициной, так и санаторно-курортной деятельностью, она все равно может применять ставку налога на прибыль 0 %. Но в этом случае доходы конкретно от медицины (из перечня) должны быть не менее 90 %.