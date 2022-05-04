Арендные отношения

Бизнес сможет выкупить лизинговое имущество досрочно без штрафов и пени

Из-за повышения ключевой ставки значительно выросли лизинговые платежи. Поэтому бизнесу разрешат выкупать лизинговое имущество досрочно. Такой законопроект подготовили в Минэкономразвития.

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При обращении за досрочным выкупом в течение 10 рабочих дней лизинговая компания посчитает выкупную стоимость имущества. Далее — 5 рабочих дней на оплату. Еще 5 дней — на подписание договора купли-продажи.

Выкуп полностью или частично возможен, если договор лизинга заключен до 1 марта, а платеж либо уже вырос, либо увеличится до конца года.

Комиссия не превысит 1 % от выкупной цены. Бизнесу не грозят штрафы или пени за досрочное расторжение договора.

У лизинговой компании не возникнет риск признания договора лизинга сделкой о продаже с рассрочкой.

Разъяснение по этому поводу выпустит Минэкономразвития совместно с ФНС и Минфином сразу после принятия закона, пообещал глава МЭР Максим Решетников.

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