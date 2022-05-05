НДС

Ломбарды хотят покупать золото без НДС

Национальное объединение ломбардов предложило правительству РФ освободить от НДС при покупке золотых слитков не только физических лиц, но и все компании.

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С 1 марта 2022 года отменен НДС по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам.

Но при продаже золота компаниям, банки платят НДС. Поэтому компаниям такие покупки не очень выгодны.

Предложение, которое поступило в правительство — отменить НДС при реализации слитков драгметаллов:

  • всем юрлицам, поставленным на специальный учет в федеральной Пробирной палате;
  • тем, кто имеет лицензию на покупку/продажу драгметаллов;
  • ломбардам;
  • профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

По данным Нацобъединения ломбардов, так как банки могут без НДС продавать золото только физлицам, оборот золота пока недостаточен для поддержки российских золотодобытчиков, передает ИА ТАСС.

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