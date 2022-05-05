Ломбарды хотят покупать золото без НДС

С 1 марта 2022 года отменен НДС по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам.
Но при продаже золота компаниям, банки платят НДС. Поэтому компаниям такие покупки не очень выгодны.
Предложение, которое поступило в правительство — отменить НДС при реализации слитков драгметаллов:
- всем юрлицам, поставленным на специальный учет в федеральной Пробирной палате;
- тем, кто имеет лицензию на покупку/продажу драгметаллов;
- ломбардам;
- профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
По данным Нацобъединения ломбардов, так как банки могут без НДС продавать золото только физлицам, оборот золота пока недостаточен для поддержки российских золотодобытчиков, передает ИА ТАСС.