TeamViewer полностью уходит из России

TeamViewer опубликовал на своем сайте пресс-релиз про полное прекращение работы сервиса для клиентов из РФ и РБ.

"...мы решили полностью свернуть любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси. Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси. Существующие подписки, не связанные с неправомерным использованием наших продуктов и находящиеся вне зоны действия санкций, будут действовать до окончания срока действия контракта, но не будут продлеваться после этого."

Более того, TeamViewer заблокировала все нелицензионные соединения с Россией и Беларусью и из них, чтобы избежать дальнейшего использования нашего программного обеспечения.

В качестве альтернативы мегапопулятного бесплатного TeamViewer можно использовать российский продукт Ассистент. Бесплатная БАЗОВАЯ лицензия для физических лиц. Безопасное подключение к удаленным компьютерам и мобильным устройствам в любое время - именно когда вашим близким нужна помощь.