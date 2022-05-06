Банковские карты

Клиенты малого бизнеса платят безналом за кофе и маникюр

Доля безналичных платежей в обороте малого и среднего бизнеса выросла с 58 % в марте до 60 % в апреле.

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Самая высокая в стране доля безналичного оборота в таких регионах:

  • в Ямало-Ненецком автономном округе — рост с 78 до 79 %;
  • в Якутии — с 70 до 73 %;
  • в Тюменской области -—с 66 до 71%;
  • в Пермском крае — с 67 до 70 %;
  • в Иркутской области — с 65 до 67 %.

Растет доля безнала и в тех регионах, где раньше преобладала оплата наличными.

По видам бизнеса за последний месяц доля оплат картами выросла:

  • в салонах красоты — с 79 до 81 %;
  • в кофейнях — с 76 до 79 %
  • на автомойках — с 67 до 72 %
  • в кафе — с 70 до 72 %
  • в кондитерских — с 64 до 71 %;
  • в магазинах одежды -—с 66 до 68 %.

Такие данные от компании «Эвотор» приводит ИА ТАСС.

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