Клиенты малого бизнеса платят безналом за кофе и маникюр

Самая высокая в стране доля безналичного оборота в таких регионах:
- в Ямало-Ненецком автономном округе — рост с 78 до 79 %;
- в Якутии — с 70 до 73 %;
- в Тюменской области -—с 66 до 71%;
- в Пермском крае — с 67 до 70 %;
- в Иркутской области — с 65 до 67 %.
Растет доля безнала и в тех регионах, где раньше преобладала оплата наличными.
По видам бизнеса за последний месяц доля оплат картами выросла:
- в салонах красоты — с 79 до 81 %;
- в кофейнях — с 76 до 79 %
- на автомойках — с 67 до 72 %
- в кафе — с 70 до 72 %
- в кондитерских — с 64 до 71 %;
- в магазинах одежды -—с 66 до 68 %.
Такие данные от компании «Эвотор» приводит ИА ТАСС.