Как узнать, какие налоговые льготы и кредиты положены компании. Новый сервис

В этом сервисе описаны меры как для бизнеса, так и для граждан.

В разделе на сайте правительства надо нажать на ссылку «Узнайте, какие меры подходят именно вам».

Далее, ответив на несколько вопросов, вы получите список конкретных мер, которые доступны вам.

Граждане могут, например, получить информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет, льготную ипотеку или кредитные каникулы, вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.

Для бизнеса доступны сведения о моратории на проверки, отсрочке по уплате взносов, льготных кредитах и грантах.

Кстати, проверить, положена ли вам отсрочка по взносам и УСН, можно в нашей таблице.