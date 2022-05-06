Финансовый кризис

Как узнать, какие налоговые льготы и кредиты положены компании. Новый сервис

Узнать о том, какие меры поддержки ввели для вашего бизнеса, можно в специальном навигаторе, который запустили на сайте кабмина.

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В этом сервисе описаны меры как для бизнеса, так и для граждан.

В разделе на сайте правительства надо нажать на ссылку «Узнайте, какие меры подходят именно вам».

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Далее, ответив на несколько вопросов, вы получите список конкретных мер, которые доступны вам.

Граждане могут, например, получить информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет, льготную ипотеку или кредитные каникулы, вернуть деньги за авиабилеты на отмененные рейсы.

Для бизнеса доступны сведения о моратории на проверки, отсрочке по уплате взносов, льготных кредитах и грантах.

Кстати, проверить, положена ли вам отсрочка по взносам и УСН, можно в нашей таблице.

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