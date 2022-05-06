📈 За год бизнес стал платить почти на 40 % больше налогов

В региональные бюджеты с начала 2022 года поступило 3,4 трлн рублей, что на 31 %, больше прошлогоднего показателя.
В основном рост поступлений обеспечен мировой конъюнктурой на нефть и газ, отметили в ФНС.
Но есть положительная динамика и по другим налогам:
- НДС — поступило 1,7 трлн рублей (+ 299 млрд рублей);
- налог на прибыль — перечислено 435 млрд рублей ( +171,4 млрд рублей);
- НДФЛ — поступило 1,19 трлн рублей ( +241 млрд рублей).
В ФНС озвучили такие причины роста поступлений:
- увеличение экономической и деловой активности бизнеса;
- рост объемов реализации;
- высокая динамика роста цен производителей в нефтегазовой отрасли;
- совершенствование налогового администрирования.