Налоги, взносы, пошлины

📈 За год бизнес стал платить почти на 40 % больше налогов

За 1 квартал 2022 года в бюджет РФ поступило 8,27 трлн рублей налоговых платежей, что на 39 %, или 2,3 трлн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В региональные бюджеты с начала 2022 года поступило 3,4 трлн рублей, что на 31 %, больше прошлогоднего показателя.

В основном рост поступлений обеспечен мировой конъюнктурой на нефть и газ, отметили в ФНС.

Но есть положительная динамика и по другим налогам:

  • НДС — поступило 1,7 трлн рублей (+ 299 млрд рублей);
  • налог на прибыль — перечислено 435 млрд рублей ( +171,4 млрд рублей);
  • НДФЛ — поступило 1,19 трлн рублей ( +241 млрд рублей).

В ФНС озвучили такие причины роста поступлений:

  • увеличение экономической и деловой активности бизнеса;
  • рост объемов реализации;
  • высокая динамика роста цен производителей в нефтегазовой отрасли;
  • совершенствование налогового администрирования.

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