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👆 Дефицита кассовой ленты больше нет. Поэтому за невыдачу чеков будут штрафовать

Когда в России возник дефицит кассовой ленты, налоговики стали лояльно относиться к такому нарушению как невыдача чека. Но эти времена прошли. Сейчас поблажек не будет.

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Об этом сообщает ФНС № АБ-4-20/5290@ от 28.04.2022.

Обстоятельством отсутствия вины бизнеса по кассовым нарушениям могли быть перебои с лентой на рынке (если это общие проблемы, а не конкретной компании).

Но ФНС все промониторила и пришла к выводу, что сейчас проблем с лентой нет.

Сейчас абсолютно все регионы обеспечены чековой лентой в требуемых объемах, и каких-либо оснований для возникновения ее дефицита нет, сообщают налоговики.

Если ленты нет конкретно у вас, то это не оправдание. За невыдачу чека будет штраф.

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