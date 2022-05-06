👆 Дефицита кассовой ленты больше нет. Поэтому за невыдачу чеков будут штрафовать

Об этом сообщает ФНС № АБ-4-20/5290@ от 28.04.2022.

Обстоятельством отсутствия вины бизнеса по кассовым нарушениям могли быть перебои с лентой на рынке (если это общие проблемы, а не конкретной компании).

Но ФНС все промониторила и пришла к выводу, что сейчас проблем с лентой нет.

Сейчас абсолютно все регионы обеспечены чековой лентой в требуемых объемах, и каких-либо оснований для возникновения ее дефицита нет, сообщают налоговики.

Если ленты нет конкретно у вас, то это не оправдание. За невыдачу чека будет штраф.