НДФЛ

После присоединения одной компании к другой база по НДФЛ и взносам идет с нуля

Если идет реорганизация фирмы «Ромашка» путем присоединения ее к фирме «Лютик», то для «Ромашки» последний налоговый период – с начала года до даты в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности. С даты присоединения начинается новая жизнь.

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«Лютик» будет новым налоговым агентом для бывших сотрудников «Ромашки». НДФЛ по разным налоговым базам и ставкам он начинает считать с чистого листа. При этом для вычетов учитывают доход от «Ромашки» по справкам о доходах.

То есть для стандартного вычета доходы от «Ромашки» учтут, а для ставки (13 % или 15 %) не учтут.

Что касается страховых взносов, то в «Лютике» база тоже будет с нуля. Если ранее сотрудник уже превысил предельную базу, это значения не имеет. В новой фирме — новая история.

База по взносам правопреемнику (коим является Лютик) «по наследству» не передается.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/30315 от 08.04.2022.

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