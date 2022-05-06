Для права на детское пособие учитывают доход 16-месячной давности

Расчетный период – последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4-м календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении пособия.

И правило нулевого дохода тоже должно соблюдаться применительно к тому, давно прошедшему периоду.

Разъяснения на конкретном примере приводит ПФР.

Женщина в разводе. Устроилась на работу в сентябре 2021 года, а в октябре подала заявление на пособие. Результат – отказ. Причина – правило нулевого дохода (за нужный период дохода не было). Затем она повторно подает заявление в апреле 2022 года и пособие назначают.

Дело в том, что при подаче заявления в октябре расчетный период – с июня 2020 года по май 2021 года. В это время женщина не работала, поэтому в пособии отказали.

При подаче заявления в апреле 2022 года расчетный период – с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года. В это время у женщины уже был доход, поэтому пособие назначили.