Детские пособия

Для права на детское пособие учитывают доход 16-месячной давности

Чтобы получать пособие на ребенка (например, с 8 до 17 лет), надо иметь доход, который должен быть низкий. Причем учитывают не недавний доход, а тот, который был более года назад.

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Расчетный период – последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4-м календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении пособия.

И правило нулевого дохода тоже должно соблюдаться применительно к тому, давно прошедшему периоду.

Разъяснения на конкретном примере приводит ПФР.

Женщина в разводе. Устроилась на работу в сентябре 2021 года, а в октябре подала заявление на пособие. Результат – отказ. Причина – правило нулевого дохода (за нужный период дохода не было).

Затем она повторно подает заявление в апреле 2022 года и пособие назначают.

Дело в том, что при подаче заявления в октябре расчетный период – с июня 2020 года по май 2021 года. В это время женщина не работала, поэтому в пособии отказали.

При подаче заявления в апреле 2022 года расчетный период – с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года. В это время у женщины уже был доход, поэтому пособие назначили.

 

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