Как часто вы хотите получать зарплату: опрос

У людей много расходов, долгов, им нужно более частное поступление денег. Так считает автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Он предлагает прописать в ТК выдачу зарплаты еженедельно — 4 раза в месяц и за несоблюдение этой нормы жестко штрафовать работодателей.

Кстати, некоторые работники, напротив, хотели бы получать зарплату один раз в месяц. Но Роструд в данном случае стоит на страже интересов работника, даже если сам работник от такой заботы только страдает.

Мы решили провести опрос на тему периодичности выплаты зарплаты. Приглашаем вас принять в нем участие.