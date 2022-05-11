Зарплата

Как часто вы хотите получать зарплату: опрос

По нормам ТК зарплату надо выплачивать как минимум 2 раза в месяц. Это слишком редко, считают некоторые работники. А вас устраивает такая периодичность? Голосуйте в нашем опросе.

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У людей много расходов, долгов, им нужно более частное поступление денег. Так считает автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Он предлагает прописать в ТК выдачу зарплаты еженедельно — 4 раза в месяц и за несоблюдение этой нормы жестко штрафовать работодателей.

Кстати, некоторые работники, напротив, хотели бы получать зарплату один раз в месяц. Но Роструд в данном случае стоит на страже интересов работника, даже если сам работник от такой заботы только страдает.

Мы решили провести опрос на тему периодичности выплаты зарплаты. Приглашаем вас принять в нем участие.

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