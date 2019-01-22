Даже если сотрудник сам отказался от аванса, за его невыплату оштрафуют работодателя

Трудовое законодательство обязывает работодателя не только в полном объёме выплачивать заработную плату, но и устанавливает конкретные сроки выплаты, выходя за пределы которых, работодатель автоматически несёт ответственность, причём, вне зависимости от наличия собственной вины.

Важно понимать, что датой выплаты всегда считается дата фактического получения работником причитающихся ему сумм в наличном или безналичном виде, а не дата создания расходного кассового ордера или платёжного поручения, уточняет ГИТ Подмосковья.

Некоторые работодатели ошибочно полагают, что направив в банк платёжное поручение о зачислении денежных средств на счета работников в установленный срок, они тем самым не несут ответственности, если фактическое зачисление причитающихся работникам сумм будет произведено банком позднее установленной даты выплаты. Однако, это неверно. В любом случае, ответственность за нарушение сроков выплат будет нести работодатель.

Также, если работник сам обратится к работодателю с письменной просьбой произвести выплату причитающихся ему сумм за пределами установленного срока, например, выплачивать ему заработную плату один раз в месяц или произвести оплату отпуска после его начала, это не будет являться основанием для освобождения работодателя от ответственности.

Никаких исключений, снимающих с работодателя ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы, трудовым законодательством РФ не предусмотрено.

Трудовой кодекс устанавливает материальную ответственность работодателя в виде обязательной денежной компенсации выплачиваемой работнику в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

При этом, выплата денежной компенсации не освобождает работодателя от административной ответственности предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП, где установлено, что невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

на ИП — от 1 до 5 тысяч рублей;

на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, административная ответственность предусмотрена не только за нарушение требований ст.136 ТК, в части выплаты зарплаты не реже, чем каждые полмесяца, но и за нарушение требования устанавливать в организации конкретные даты выплаты заработной платы не реже чем каждые полмесяца, а также за несоблюдение установленных дней выплаты при фактическом соблюдении требования выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца.

В данном случае административная ответственность наступает по ч.1 ст. 5.27 КоАП в виде предупреждения или наложения административного штрафа: