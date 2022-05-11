На подаренную квартиру имущественный вычет не дадут

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/29624 от 07.04.2022.
Приобрести квартиру можно разными способами. В том числе:
- по договору купли-продажи;
- по договору мены;
- по договору дарения.
Для вычета надо предоставить документы на квартиру и документы о расходах на нее.
При приобретении квартиры по договору дарения фактически понесенные расходы на ее приобретение отсутствуют. А значит и вычет не дадут.
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