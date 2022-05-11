На подаренную квартиру имущественный вычет не дадут

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/29624 от 07.04.2022.

Приобрести квартиру можно разными способами. В том числе:

по договору купли-продажи;

по договору мены;

по договору дарения.

Для вычета надо предоставить документы на квартиру и документы о расходах на нее.

При приобретении квартиры по договору дарения фактически понесенные расходы на ее приобретение отсутствуют. А значит и вычет не дадут.