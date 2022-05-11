Действительную стоимость доли при выходе участника ООО пока можно не выплачивать

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Участник с долей в уставном капитале 50 % вышел из ООО в марте 2022 года.

Эксперт Алена Солянкина подсказала, как рассчитать действительную стоимость доли.

ДСД определяется по данным бухотчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате выхода участника (на 31.12.2021).

Для расчета ДСД учитываете размер доли вышедшего участника по ЕГРЮЛ (т.е. 50 %).

Чистые активы считают в порядке, утвержденном приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н. Это разность между величиной активов, принимаемых к расчету (итог раздела «Актив» баланса, строка 1600), и обязательств, принимаемых к расчету (все долгосрочные и краткосрочные обязательства, в разделе «Пассив» баланса — строки 1400 и 1500).

Если у участников нет задолженности по оплате уставного капитала, и у общества отсутствуют доходы будущих периодов, то расчет ЧА на этом завершается.

При этом в связи с введением моратория на банкротство до 1 октября 2022 действуют ограничения, в том числе, на выплату ДСД.

Если компания не отказалась от моратория, она может не платить вышедшему участнику до 1 октября. Отказаться от моратория можно на сайте Федресурса.

На данный момент в списке отказников около 3 тыс. компаний и ИП.