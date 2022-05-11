Валютные правила хотят поменять

Для этого создадут рабочую группу. Такое распоряжение дал президент (№ 134-рп от 09.05.2022).
Рабочая группа займется вопросами:
- расчетов с партнерами из дружественных государств как в рублях, так и в национальных валютах;
- международных расчетов в рублях с партнерами из недружественных стран;
- выработки мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения на валютном рынке;
- выработки мер по снижению рисков в связи с приостановлением операций с иностранными активами и т.д.
Руководитель рабочей группы – помощник президента Максим Орешкин.
В состав группы также вошли:
- глава ФНС Даниил Егоров;
- глава ЦБ Эльвира Набиуллина;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минфина Антон Силуанов.