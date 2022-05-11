Валютные операции

Валютные правила хотят поменять

Выработают новые механизмы в валютном регулировании и международных расчетах.

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Для этого создадут рабочую группу. Такое распоряжение дал президент (№ 134-рп от 09.05.2022).

Рабочая группа займется вопросами:

  • расчетов с партнерами из дружественных государств как в рублях, так и в национальных валютах;
  • международных расчетов в рублях с партнерами из недружественных стран;
  • выработки мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения на валютном рынке;
  • выработки мер по снижению рисков в связи с приостановлением операций с иностранными активами и т.д.

Руководитель рабочей группы – помощник президента Максим Орешкин.

В состав группы также вошли:

  • глава ФНС Даниил Егоров;
  • глава ЦБ Эльвира Набиуллина;
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников;
  • глава Минфина Антон Силуанов.

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