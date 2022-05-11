Регистрация бизнеса

❗ Предлагают регистрировать обособки, даже если там нет рабочих мест

Сейчас надо регистрировать обособленное подразделение, если там организуются стационарные рабочие места (на срок более 1 месяца). Это условие хотят убрать.

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В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 11 НК.

Авторы проекта — депутаты Калмыкии.

Регистрировать обособку они предлагают, если там есть имущество, которое фирма использует в деятельности.

В этой связи планируют и поменять порядок распределения налога на прибыль по обособкам. Считать пропорцию предполагается по стоимости основных средств, если численности и ФОТ в обособке нет.

Напомним, сейчас, чтобы разделить прибыль, считают удельный вес по численности или по ФОТ, удельный вес по остаточной стоимости ОС (по каждой обособке). Потом берут среднее арифметическое этих двух показателей.

Кстати, Минфин хочет изменить эту формулу: убрать возможность считать по ФОТ. То есть у компании не будет выбора. Считать долю налога по обособке надо будет только по численности и ОС.

Региональные депутаты предлагают убрать и численность, а считать только по ОС, если в обсообке нет людей.

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