❗ Налог на прибыль по обособкам будут считать по-новому

Минфин готовит законопроект с поправками в НК.

Сейчас, чтобы разделить прибыль, считают удельный вес по численности или по ФОТ, удельный вес по остаточной стоимости ОС (по каждой обособке). Потом берут среднее арифметическое этих двух показателей.

Компания сама выбирает, какой показатель брать — численность или ФОТ.

Фонд оплаты труда хотят исключить из формулы, пишет РБК.

То есть у компании не будет выбора. Считать долю налога по обособке надо будет только по численности и ОС.

Дело в том, что зарплата в разных регионах может значительно различаться. И туда, где она меньше, поступает и меньше налога на прибыль.

Новый способ деления (по численности, а не по зарплате) будет более справедливым, считают в Минфине.