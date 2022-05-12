Цены будут повышаться, а ключевая ставка ЦБ к 2024 году будет 4%. Так прогнозирует сам ЦБ

Цены на товары продолжат держаться на повышенном уровне до 2023 года, к этому времени на рынке появятся отечественные аналоги. Они будут продаваться со скидками, чтобы ограничить экспортные товары и стабилизировать цены.

Эксперты регулятора пишут, что в феврале 2022 года потребительский спрос повышался из-за страха дефицита товаров. А в марте спрос существенно снизился: частично это позволило нормализовать цены.

Отдельно ЦБ в докладе дал прогноз по ключевой ставке. По этому прогнозу к 2024 году ставка существенно снизится. Примерно до 6-8%.