За непредставление оборотно-сальдовых ведомостей компанию могут оштрафовать, считают суды

Налоговая в ходе проверки запросила оборотно-сальдовые ведомости и карточки счетов. Компания была не против их представить, но попросила (и не раз) о переносе срока из-за большого количества документов. Налоговики переносили срок в течение трех месяцев.

В итоге: документы были представлены с нарушением срока. ФНС оштрафовала компания на 29 200 рублей за несвоевременное представление 146 документов. Компания не согласилась со штрафом и обратилась в суд.

Судьи отметили, что налоговая имеет право запрашивать документы которые связаны с исчислением и уплатой налогов.

Обортно-сальдовые ведомости и карточки счета — не исключение. Поэтому штраф законен.

Источник: постановление АС Московского округа от 07.04.2022 по делу № А40-118345/2021.