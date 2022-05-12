Нет кассовой ленты? Направляйте электронный чек

Дефицита кассовой ленты сейчас не наблюдается, поэтому невыдача чека будет наказываться штрафом. Напоминаем, что невыдача клиенту кассового чека грозит привлечением к ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП:

для должностных лиц и ИП — предупреждение или штраф 2 тыс. рублей;

для юрлиц — предупреждение или штраф 10 тыс. рублей.

Если у продавца нет кассовой ленты или он хочет сэкономить на расходах, то можно выдавать покупателю электронный чек. Об этом напомнило УФНС по Республике Марий.

Для выставления электронного чека продавцу надо получить от покупателя согласие на получение электронного чека и взять его e-mail или номер телефона. После чего — направить чек по полученным контактам, а так же через сервис «Мои чеки онлайн» с указанием номера телефона или электронки покупателя.

Таким образом, покупатель сэкономит на кассовой ленте и выдаст покупателю чек, а значит — не нарушить законодательство и не будет привлечен к ответственности.