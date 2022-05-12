Крупный иностранный бизнес продолжает работать в России. И вряд ли уйдет, несмотря на санкции

Производители потребтоваров продолжают работу в России, но временно прекращают новые инвестиции и рекламную деятельность. Есть несколько вариантов: кто-то приостановил некоторые продажи, кто-то уменьшает объем поставок (как Nesquik и Kitkat), кто-то пока совсем не работает (как McDonald's). При этом работникам платят зарплату.
В сфере технологий некоторые иностранные компании полностью ушли с рынка, другие — временно закрыты. Продолжают работать те, у кого тут есть собственное производство.
В автопроме большинство иностранных компаний временно прекратили деятельность. Но причина — не политика, а проблема с доставкой запчастей. Работников отправили в вынужденный простой или оплачиваемый корпоративный отпуск. О полном уходе с российского рынка никто не сообщил.
Магазины торговли продолжают свою работу в обычном режиме. За исключением IKEA, которые временно закрыли свои магазины по всей стране. Однако полностью уходить с рынка тоже не планируют.
В сфере табачной продукции:
- British American Tobacco планирует уйти с российского рынка полностью, но обещает помочь своим сотрудникам в трудоустройстве;
- Philip Morris International планирует провести реструктуризацию бизнеса;
- Japan Tobacco International приостановила маркетинговую активность, но уходить с рынка не планирует.
Источник: ТАСС