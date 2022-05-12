Крупный иностранный бизнес продолжает работать в России. И вряд ли уйдет, несмотря на санкции

Производители потребтоваров продолжают работу в России, но временно прекращают новые инвестиции и рекламную деятельность. Есть несколько вариантов: кто-то приостановил некоторые продажи, кто-то уменьшает объем поставок (как Nesquik и Kitkat), кто-то пока совсем не работает (как McDonald's). При этом работникам платят зарплату.

В сфере технологий некоторые иностранные компании полностью ушли с рынка, другие — временно закрыты. Продолжают работать те, у кого тут есть собственное производство.

В автопроме большинство иностранных компаний временно прекратили деятельность. Но причина — не политика, а проблема с доставкой запчастей. Работников отправили в вынужденный простой или оплачиваемый корпоративный отпуск. О полном уходе с российского рынка никто не сообщил.

Магазины торговли продолжают свою работу в обычном режиме. За исключением IKEA, которые временно закрыли свои магазины по всей стране. Однако полностью уходить с рынка тоже не планируют.

В сфере табачной продукции:

British American Tobacco планирует уйти с российского рынка полностью, но обещает помочь своим сотрудникам в трудоустройстве;

Philip Morris International планирует провести реструктуризацию бизнеса;

Japan Tobacco International приостановила маркетинговую активность, но уходить с рынка не планирует.

Хуже всего —. Большинство компаний полностью вышли из совместных проектов с Россией.

Источник: ТАСС