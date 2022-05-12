Экономика России

Крупный иностранный бизнес продолжает работать в России. И вряд ли уйдет, несмотря на санкции

18 из 30 крупнейших зарубежных организаций по данным Forbes остались на российском рынке, несмотря на санкционные ограничения.

Версия для печати

Производители потребтоваров продолжают работу в России, но временно прекращают новые инвестиции и рекламную деятельность. Есть несколько вариантов: кто-то приостановил некоторые продажи, кто-то уменьшает объем поставок (как Nesquik и Kitkat), кто-то пока совсем не работает (как McDonald's). При этом работникам платят зарплату. 

В сфере технологий некоторые иностранные компании полностью ушли с рынка, другие — временно закрыты. Продолжают работать те, у кого тут есть собственное производство.

В автопроме большинство иностранных компаний временно прекратили деятельность. Но причина — не политика, а проблема с доставкой запчастей. Работников отправили в вынужденный простой или оплачиваемый корпоративный отпуск. О полном уходе с российского рынка никто не сообщил.

Магазины торговли продолжают свою работу в обычном режиме. За исключением IKEA, которые временно закрыли свои магазины по всей стране. Однако полностью уходить с рынка тоже не планируют.

В сфере табачной продукции

  • British American Tobacco планирует уйти с российского рынка полностью, но обещает помочь своим сотрудникам в трудоустройстве;
  • Philip Morris International планирует провести реструктуризацию бизнеса; 
  • Japan Tobacco International приостановила маркетинговую активность, но уходить с рынка не планирует.
Хуже всего — в нефтепроме. Большинство компаний полностью вышли из совместных проектов с Россией. 

вн

Источник: ТАСС

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить